Rubean AG zahlt Darlehen an Cyclebit Group vorzeitig und vollständig zurück



Weitere Verbesserung der Ertragslage München, den 31. Juli 2025. Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat eine Finanzierung der Cyclebit Group aus dem Jahr 2024 um ein Jahr eher als ursprünglich vorgesehen zurückgezahlt. Das Darlehen entstammt einer Vereinbarung aus dem vergangenen Jahr, welches aus der Umwandlung eines Wandeldarlehen in Höhe von 3,4 Mio. Euro aus dem Jahr 2022 hervorging. Das Darlehen sollte in drei Schritten getilgt werden. Ein erster Teil war bereits 2024 gezahlt worden. Für die vorzeitige Tilgung wurden Mittel aus der jüngsten Kapitalerhöhung von Rubean zur Verfügung gestellt. Durch die Tilgung erspart sich das Unternehmen Zinsen in deutlich sechsstelliger Höhe und verbessert seine Ertragslage dadurch nachhaltig. Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

