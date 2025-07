Rubean erzielte im ersten Halbjahr 25 mit einem Umsatz von 2,54 Mio. EUR ein außergewöhnliches Ergebnis, das den Umsatz des GJ24 übertraf und die Zahlen des ersten Halbjahres 24 verdreifachte. Diese Leistung spiegelt das Wachstum durch Hyperskalierung und den starken Kundenzuwachs wider, unterstützt durch strategische Partnerschaften wie Commerz-GlobalPay. Die Dynamik setzt sich in Deutschland, Spanien und LATAM fort. Mit einer skalierbaren SoftPOS-Plattform und wachsenden wiederkehrenden Umsätzen erscheint die Umsatzschätzung von mwb research von EUR 4,0 Mio. für das GJ25 konservativ. Die zertifizierte PhonePOS von Rubean zeichnet sich durch Kosteneffizienz und Compliance aus, was die Akzeptanz in Branchen mit hohem Umsatzvolumen fördert. Da die wiederkehrenden Umsätze steigen und die Rentabilität näher rückt, sehen wir ein überzeugendes Aufwärtspotenzial. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 10,00, was einem Aufwärtspotenzial von ~35% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rubean-ag





© 2025 AlsterResearch