Kulmbach (ots) -Die ING Deutschland und die Börsenmedien AG gehen eine Kooperation ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Kunden der ING Deutschland ab dem 1. Juli 2025 exklusiven Zugang zu hochwertigem Börsen- und Finanzwissen zu bieten.Im Mittelpunkt der Kooperation steht das neu ins Leben gerufene Investing-Programm der ING. Hier erhalten besonders aktive Anleger der ING Deutschland exklusiven Zugang zu fundierten Analysen, aktuellen Marktberichten und konkreten Investmentideen. Die Inhalte stammen aus den renommierten Wirtschaftstiteln DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag, die von der Börsenmedien AG herausgegeben werden. Diese Medien gelten im deutschsprachigen Raum als führend im Bereich Finanzjournalismus.Mit mehr als drei Millionen Depotkunden zählt die ING Deutschland zu den wichtigsten Banken in Deutschland. Die Partnerschaft mit der Börsenmedien AG eröffnet diesen Kunden künftig einen einfachen und direkten Zugang zu fundiertem Kapitalmarktwissen - ideal aufbereitet für alle, die eigenständig und informiert handeln möchten.Ronny Förster, Product Area Lead der ING Deutschland: "Mit dieser Kooperation möchten wir unseren besonders aktiven Wertpapierkundinnen und -kunden einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Als ING Deutschland stellen wir bereits ein starkes Angebot zur Verfügung - mit kostenloser Depotführung, attraktiven Konditionen und einer breiten Auswahl an Produkten. Über unser Loyalitätsprogramm belohnen wir nun unsere aktiven Kundinnen und Kunden zusätzlich - etwa mit exklusivem Zugang zu den hochwertigen Finanzinformationen. Dieses zusätzliche Angebot ist ein weiterer Ausdruck unseres klaren Fokus auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden."David Pieschel, Managing Director der Börsenmedien AG: "Die Kooperation mit der ING Deutschland ist für uns ein logischer Schritt, um unsere Expertise im Bereich Finanzjournalismus mit einem starken Partner aus der Bankenwelt zu verbinden. Beide Häuser stehen für Qualität, Reichweite und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse moderner Anleger. Börsenmedien ist das führende Verlagshaus für Finanzinformationen in Deutschland und mit seinen Angeboten besonders attraktiv für handelsaffine Kundinnen und Kunden. Gemeinsam sprechen wir gezielt die aktive, informierte und handlungsbereite Anleger-Community an."Über die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag und €uro - bietet das Medienhaus das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.Über ING Deutschland:Mit über zehn Millionen Kundinnen und Kunden zählt die Bank zu den drei größten Kreditinstituten in Deutschland. Das Produktportfolio umfasst Girokonten, Baufinanzierungen, Sparprodukte, Verbraucherkredite und Wertpapierdienstleistungen. Im Geschäftskundensegment "Business Banking" werden Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie an Selbstständige und Freiberufler vergeben. Ergänzt wird das Angebot durch ein verzinstes Tagesgeldkonto und ein Geschäftskonto. Im Bereich "Wholesale Banking" bietet das Institut Bankdienstleistungen für große, international tätige Unternehmen an. Rund 5.000 Mitarbeitende sind an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hannover und Nürnberg beschäftigt.