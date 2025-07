Die Allianz-Aktie sichert sich am Montag mit einem Plus von rund einem Prozent einen der DAX-Spitzenplätze. Rückenwind liefert eine bullishe Einschätzung von Berenberg. Analyst Michael Huttner wird für den Versicherungstitel noch optimistischer und erhöhte das Kursziel. Huttner zeigte sich nach einer Präsentation des neuen Geschäftsmodells der Münchner im Rahmen der "Inside Allianz Series" zuversichtlich. Er betonte, dass Investitionen in die IT nicht nur die Kosten senkten und die Produktivität ...

