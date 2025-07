NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Chinesische Sanktionen gegen Medizinprodukte aus der EU hätten nur geringe Auswirkungen auf die von ihm beobachteten europäischen Medizintechnikhersteller, schrieb Julien Dormois in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Denn deren in China hergestellte Produkte sowie Importprodukte, deren EU-Komponenten weniger als 50 Prozent des Auftragswerts ausmachen, blieben von den chinesischen Maßnahmen unberührt. Firmen wie Elekta, Philips und Siemens Healthineers verfügten über erhebliche Produktionskapazitäten in China. Dazu habe Philips selbst von wohl begrenzten direkten Auswirkungen gesprochen./gl/ag



