HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 419 auf 431 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Investitionen in die IT senkten nicht nur Kosten und trieben die Produktivität an, sondern sorgten zugleich auch für höhere Kundenzufriedenheit, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur jüngsten Präsentation des neuen Geschäftsmodells der Münchner. Er hat in der Konsequenz nun höhere Wachstumserwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0008404005