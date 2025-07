Trotz des schwelenden Zollstreits sind Stahlaktien zu Wochenbeginn wieder gefragt. Thyssenkrupp zählt dabei zu den Top-Gewinnern im MDAX, die Aktie nähert sich wieder zweistelligen Kursen an. Während der anstehende Börsengang der Marinesparte das bestimmende Thema bleibt, hat sich auch beim Stahl einiges getan.So hat Thyssenkrupp Steel in der vergangenen Woche die rund 800 Millionen Euro teure Stahltechnik in Duisburg offiziell in Betrieb genommen. Dazu zählen etwa eine Stranggießanlage oder ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...