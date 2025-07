Tecnotree, eine globale digitale Plattform und ein Serviceanbieter für KI, 5G und Cloud-native Technologien, wurde in zwei Gartner Hype Cycle 2025 Berichten anerkannt

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250707283486/de/

Tecnotree Recognized in Two 2025 Gartner® Hype Cycle

Tecnotree wurde in den folgenden Gartner Hype Cycle 2025 Berichten anerkannt:

Hype Cycle for Enterprise Communication Services, 2025 für digitale Marktplätze für Kommunikationsdienstleister (CSPs)

für Hype Cycle for Operations and Automation in the Communications Industry, 2025 für Partner Ecosystem Management Platforms for CSPs (Plattformen für CSPs zur Unterstützung der Verwaltung der Beziehungen und Zusammenarbeit mit Partnern von Unternehmen) und AI for CSP Customer Interactions (KI für CSP-Kundeninteraktionen)

Wir glauben, dass diese Anerkennung das Engagement von Tecnotree unterstreicht, die digitalen Transformationsprozesse von CSPs durch das Angebot individuell zusammenstellbarer, KI-gesteuerter Lösungen zu beschleunigen, die die Monetarisierung von Ökosystemen, automatisierte Kundeninteraktionen und die Verwaltung von Partnerschaften der nächsten Generation ermöglichen. Diese Fähigkeiten sind Bestandteil der Tecnotree Moments und Tecnotree Sensa AI Suiten, die Dienstleister unterstützen, KI zu humanisieren, Ökosysteme zu skalieren und neue digitale Einnahmequellen zu erschließen.

Prianca Ravichander, Chief Marketing Officer von Tecnotree, kommentierte die Entwicklung mit den Worten:

"Unserer Meinung nach bestätigt unsere Anerkennung in mehreren Gartner Hype Cycle 2025 Berichten unser Engagement für den Aufbau Ökosystem-zentrierter AI First-Plattformen, um CSPs in die Lage zu versetzen, mit Geschwindigkeit und Umfang zu innovieren. Während sich die Branche in Richtung intelligente Automatisierung und Vertiefung der Partnerzusammenarbeit wandelt sind wir stolz darauf, die Zukunft des digitalen Engagements durch Vertrauen, Agilität und zweckorientierte Innovation zu gestalten."

Unserer Meinung nach spiegelt das fortgesetzte Erscheinen von Tecnotree in mehreren Gartner Hype Cycle Berichten die Rolle des Unternehmens als wichtiger Enabler für digitale Geschäftsmodelle der nächsten Generation wider. Durch Einbettung ethischer künstlicher Intelligenz und von Ecosystem Intelligence in seine Plattformen befähigt Tecnotree die CSPs schneller zu skalieren und Kunden effektiver zu bedienen.

Schreiben Sie uns unter der E-Mail-Adresse marketing@tecnotree.com, um mehr zu erfahren.

Gartner, Hype Cycle for Operations and Automation in the Communications Industry, 2025, Mounish Rai, Amresh Nandan, 23. Juni 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international und HYPE CYCLE ist eine eingetragene Marke der Gartner, Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Services, die in den Studienveröffentlichungen aufgeführt sind, und empfiehlt Technologiebenutzern nicht, sich nur für Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Einstufungen zu entscheiden. Die Studienveröffentlichungen von Gartner spiegeln die Meinungen der Forschungseinrichtung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden. Gartner schließt im Zusammenhang mit dieser Studie alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließlich der Gewährleistung der Handelsüblichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein 5G-fähiger digitaler Business Support System (BSS) Akteur mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend in der TM Forum Open API Conformance mit 59 zertifizierten offenen APIs, darunter 9 reale offene APIs. Dies ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das ständige Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienste zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinem Abonnentenstamm über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Gemeinschaften in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250707283486/de/

Contacts:

Weitere Informationen

Prianca Ravichander, Tecnotree Chief Marketing Officer

E-Mail: marketing@tecnotree.com

www.tecnotree.com