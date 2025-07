ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2650 auf 2450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sanjeet Aujla passte sein Kursziel für den Spirituosenhersteller in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an die jüngste Dollar-Schwäche und die gesunkene Branchenbewertung an. Vom Zwischenbericht selbst erwartet Aujla keine Überraschungen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB0002374006

