FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 250 auf 235 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die zuletzt unbefriedigende Situation im europäischen Pharmasektor dürfte sich vor allem aufgrund des anhaltenden politischen Gegenwinds in den USA im zweiten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison./edh/ag



