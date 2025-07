HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 4700 Pence auf "Hold" belassen. Eine vorsichtigere Haltung zu Eisenerz, unter anderem wegen einer ausbleibenden Erholung an Chinas Immobilienmarkt, sei jüngst der Grund für seine Abstufung der Rio-Tinto-Aktie gewesen, schrieb Richard Hatch in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Glencore zeichne sich in diesem Umfeld durch seine breitere Diversifizierung aus./tih/ag



