Rubean hat seine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und 4,32 Mio. EUR durch die Ausgabe von 785.588 neuen Aktien zu je 5,50 EUR eingenommen. Die Kapitalerhöhung in zwei Tranchen - über eine Bezugsrechtsemission und eine Privatplatzierung - erhöht das Grundkapital um ca. 19 % und spiegelt das starke Vertrauen der Aktionäre wider. Die Erlöse werden die Verschuldung reduzieren und das Wachstum beschleunigen, insbesondere durch erweiterte Vertriebsanstrengungen und die Aufnahme von internationalen Zahlungsdienstleistern. Dies unterstützt die breitere Akzeptanz von Rubeans Flaggschiff PhonePOS, der einzigen SoftPOS-Lösung, die girocard in Deutschland unterstützt. PhonePOS und GetPAYD erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Banken, im Einzelhandel und in der Logistik, und Rubean profitiert von starken Partnerkanälen und regulatorischem Rückenwind. Trotz einer leichten Verwässerung erhöht die Kapitalerhöhung die finanzielle Flexibilität vor dem Erreichen der Gewinnschwelle im Jahr 2026. Wir behalten unser BUY-Rating und unser Kursziel von EUR 10,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rubean-ag





© 2025 AlsterResearch