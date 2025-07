DJ Daimler Truck will Rendite bis 2030 auf 12 Prozent steigern

DOW JONES--Daimler Truck will in den kommenden Jahren auch dank Kostensenkungen in Europa die Profitabilität weiter verbessern. In fünf Jahren soll im Kerngeschäft mit Nutzfahrzeugen (Industriegeschäft) eine bereinigte Umsatzrendite von über 12 Prozent erzielt werden, stellte der DAX-Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttages in Aussicht. "Wir haben die Strategie und wir schaffen eine Leistungskultur, um diese Ambition zu erreichen. Wenn wir es richtig machen, bringt uns das eine Profitabilität von mehr als 12 Prozent Umsatzrendite bis 2030", sagte CEO Karin Radström laut Mitteilung. Vergangenes Jahr lag die Rendite bei 8,9 Prozent.

Darüber hinaus wolle der Konzern "seine aktionärsorientierte Kapitalallokationsstrategie" fortsetzen. Die Ausschüttungsquote wurde mit 40 bis 60 Prozent vom Nettogewinn bestätigt. Bereits am Vortag hatte Daimler Truck ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro über zwei Jahre angekündigt.

Die Daimler Truck Holding AG veranstaltet ihren Kapitalmarkttag 2025 am Dienstag im Lkw-Produktionswerk in Cleveland, North Carolina.

July 08, 2025

