DJ COMPANY TALK/Daimler Truck erwartet "signifikanten Jobabbau" in Deutschland

Daimler Truck rechnet im Rahmen des Sparprogramms im Europageschäft in Deutschland mit einem signifikanten Stellenabbau. Bis zum Jahr 2030 seien die Maßnahmen geplant, teilte der DAX-Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Konkrete Angaben über den Umfang des Jobabbaus machte der Konzern zunächst nicht. Gemäß der getroffenen Vereinbarung mit dem Gesamtbetriebsrat sollen natürliche Fluktuation und erweiterte Angebote zur vorzeitigen Altersteilzeit genutzt werden, um Stellen sozialverträglich abzubauen. Zudem sollen Abfindungspakete angeboten werden. Der Restrukturierungsplan decke sechs zentrale Kostensenkungsbereiche ab, neben dem Jobabbau unter anderem auch eine Verlagerung von Produktionsvolumen in ein Land mit Kostenvorteilen. Daimler Truck will die Kosten bei Mercedes-Benz Trucks in den kommenden Jahren wie angekündigt um über 1 Milliarde Euro senken.

July 08, 2025 07:59 ET (11:59 GMT)

