Beim LKW- und Bushersteller Daimler Truck laufen die Geschäfte derzeit alles andere als rund. Auch im zweiten Quartal 2025 mussten die Schwaben einen markanten Absatzrückgang hinnehmen. Am gestrigen Montag kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Der Absatz von Daimler Truck ging im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 106.715 Fahrzeuge zurück, wie das Unternehmen am Montag in Leinfelden-Echterdingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...