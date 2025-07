Hohe Gehalte: Sitka Gold zieht den Kupfer-Joker

Abbildung 2: Das Profil der Gravitationsanomalie von Copper Leaf zeigt einen gewaltigen Ausschlag direkt über einer rund 100 Meter breiten sedimentären Kupfermineralisierung.

Das Coppermine River-Projekt befindet sich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Arctic Copper Corp zu 100 % im Besitz von Sitka. Die erste Phase der Bohruntersuchungen in Coppermine umfasst Bohrungen mit bis zu 1.000 Meter Gesamtlänge. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf der Erprobung von zwei vorrangigen Kupferzielen, den Lagerstätten Copper Leaf und WIN, die zuvor vom Unternehmen im Rahmen von ersten Kartierungen, Oberflächenprobenahmen und geophysikalischen Untersuchungen zwischen 2015 und 2019 definiert wurden. Bei Oberflächen-Stichproben in Copper Leaf wurden in diesem Zeitraum bis zu 13,45 % Kupfer und 65,0 g/t Silber ermittelt, während bei Oberflächenproben in WIN bis zu 41,54 % Kupfer und 36,0 g/t Silber ermittelt wurden.

Die Zielgebiete befinden sich etwa 30 km und etwa 60 km von der kommerziellen Landebahn in Kugluktuk und den nahe gelegenen Gezeitengewässern entfernt, die alternative kommerzielle Transportmöglichkeiten bieten, da die Nordwestpassage kürzlich zu einer befahrbaren Schifffahrtsroute geworden ist.

Abbildung 3: Beispiele für Oberflächengestein an den Zielen Copperleaf und WIN. Massiver stratiformer Chalkosin im Husky Creek Sandstein ist am Copperleaf-Vorkommen zu sehen, wo eine Stichprobe aus diesem Material 13,45 % Cu und 11,0 g/t Ag ergab. Massiver Chalkosin und Malachit sind am WIN-Vorkommen zu sehen, wo die Stichprobe R442005 40 % Cu und 36,0 g/t Ag ergab.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold: "Wir freuen uns sehr, dass das erste Bohrprogramm in unserem Projekt Coppermine River, wo unsere bisherigen Arbeiten, darunter Oberflächenprobenahmen und geophysikalische Gravitationsmessungen, einige vielversprechende Bohrziele identifiziert haben, nun begonnen hat. Das Gebiet um den Coppermine River ist als reichhaltiges Mineralvorkommen bekannt, jedoch wurden erst kürzlich die Schifffahrtswege durch die Nordwestpassage eröffnet, die nun eine rentable Möglichkeit bieten, diese Mineralien auf den Markt zu bringen. Während der Hauptfokus und die Priorität des Unternehmens weiterhin auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiff-Projekts RC Gold liegen, wo derzeit im Rahmen eines für 2025 geplanten Diamantbohrprogramms mit 30.000 Metern vier Bohrgeräte im Einsatz sind, ist das Potenzial für die Entdeckung einer bedeutenden, hochgradigen Kupferlagerstätte bei Coppermine sehr überzeugend, und wir erwarten mit Spannung die ersten Ergebnisse dieser ersten Bohrphase."

Das Copper Leaf-Zielgebiet von Sitka Gold

Die Copper Leaf-Lagerstätte ist eine neue stratiforme Kupferentdeckung in Sedimentgestein, die vom Feldteam von Sitka während der ersten Erkundungsprospektion in diesem Gebiet gemacht wurde. Die Lagerstätte Copper Leaf liegt etwa 60 km südwestlich von Kugluktuk und besteht aus einer disseminierten und massiven Chalkosin- und Malachitmineralisierung innerhalb der Husky Creek-Sandsteine, wobei die Mineralisierung in der Nähe eines großen Gabbro-Dikes zu liegen scheint, der sich über mehr als 12 km in Nord-Süd-Richtung erstreckt.

Von Sitka durchgeführte Schwerkraftmessungen über dem Copper Leaf-Vorkommen ergaben eine starke Schwerkraftanomalie mit einer Breite von etwa 90 Metern in der Nähe des Gabbro-Dikes, und nachfolgende Schwerkraftmessungen in der Umgebung deuten auf ein bedeutendes Streichpotenzial entlang der Ostflanke des Gabbro-Dikes über mehr als 400 Meter hin. Dies ist ein gutes Zeichen für die Entdeckung großer sedimentgeführter Kupferlagerstätten in diesem Gebiet, da sich dieser Kontakt zwischen Gang und Sediment über mehr als 12 km durch die Bergbaukonzessionen des Unternehmens erstreckt.

Die Vorkommen WIN und HA befinden sich etwa 30 km südöstlich von Kugluktuk und etwa 55 km nordöstlich des Vorkommens Copper Leaf. In diesem Gebiet kommen mehrere Mineralvorkommen vor, die von disseminierten Kupfersulfiden in den unteren Sedimenten der Rae-Gruppe bis zu hochgradigen Bruchfüllungsadern in den Basaltströmen der darunter liegenden Copper Creek-Formation reichen.

Sieben Proben, die von Sitka-Mitarbeitern aus massiven Chalkosin-Mineralisierungen in den Basaltströmen historischer Testgruben im WIN-Vorkommen entnommen wurden, ergaben Ergebnisse zwischen 0,05 % und 41,54 % Kupfer. Drei Proben aus ähnlichen Chalkosin-Mineralisierungen in Basalt aus historischen Gräben im HA-Vorkommen ergaben Werte zwischen 1,45 % und 17,55 % Kupfer.