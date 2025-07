The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2025



ISIN Name

CA04018T3064 ARGO LIVING SOILS CORP.

CA1567701091 CERES GLOBAL AG CORP.

CA3820991097 GOOD FLOUR CORP.

DE000A40UTY9 ABOUT YOU HLDG Z.VERK.

GB00BMBSCV12 MAST ENERGY DEV. LS -,001

GB00B0P1RP10 TRAKM8 HLDGS PLC LS -,01

US629377CG50 NRG ENERGY 18/48 CV





© 2025 Xetra Newsboard