Super Micro plant, seine Fertigung in Europa auszubauen, um von der wachsenden KI-Nachfrage zu profitieren. CEO Charles Liang bleibt trotz schwächerer Prognosen zuversichtlich für das weitere Wachstum.Super Micro plant, seine Investitionen in Europa auszubauen, um von der wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) zu profitieren. In einem Interview mit CNBC erklärte CEO Charles Liang, dass das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten in der Region erhöhen werde. Super Micro stellt Server mit Nvidia-Chips her, die eine zentrale Rolle beim Training und der Anwendung großer KI-Modelle spielen. Aktuell betreibt das Unternehmen Fertigungsstätten in den Niederlanden und prüft …