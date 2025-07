NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von British American Tobacco beim Kursziel von 4800 Pence mit "Buy" aufgenommen. Die Briten seien der immer noch vernachlässigte Anführer bei Next-Generation-Tabakprodukten (NGP), schrieb Andrei Andon-Ionita in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung. BAT ist gleichzeitig sein Branchenfavorit, auch wenn er separat auch Imperial Brands zum Kauf empfahl. Der Bewertungsabschlag von BAT gegenüber der Branche sei nicht gerechtfertigt. Er begründete dies unter anderem mit der stärkeren Bilanz./ag/edh



