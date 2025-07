FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo vor Geschäftsjahreszahlen von 1960 auf 2010 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mitch Collett rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick aus eigener Kraft mit einem Umsatzanstieg um 1,2 Prozent, was etwas unter dem Analystenschnitt von 1,4 Prozent liege. Außerdem glaubt er, dass erste Zielsetzungen des Spirituosenkonzerns für das neue Geschäftsjahr vorsichtig ausfallen wegen weiterhin gedämpfter Marktbedingungen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET



ISIN: GB0002374006

