Die Thyssenkrupp-Aktie befindet sich seit Anfang Juli wieder im Aufwärtstrend und konnte am Dienstag die Grenze von 10 € wieder deutlich überschreiten. Am Mittwoch verbessert sie sich weiterund steht aktuell bei knapp 10,50 €. Gab es hierfür Gründe? Euphorie kehrt zurück Am späten Nachmittag begann der rasante Kursanstieg der Aktie. Als bekannt wurde, dass die EU keinen Brief bezüglich der US-Zölle bekam, reagierte der Markt sehr positiv. Die Frist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...