NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7100 auf 6500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien breit aufgestellter Bergbaukonzerne wiesen einen immer größeren Abschlag zu ihrem inneren Wert auf, schrieb Matt Greene in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Dies resultiere aus einer Mischung aus Konjunkturunsicherheit, volatilen Rohstoffpreisen und Anlegerskepsis in puncto Kapitaldisziplin. Zudem zeige sich, dass Wachstum im Anforderungsprofil der Anleger momentan nicht an erster Stelle steht. Greene gab seinen Bewertungsmodellen vor der anstehenden Berichtssaison den letzten Feinschliff und kappte mit Blick auf Rio Tinto seine Preisprognosen für Eisenerz, Lithium, Aluminium sowie Aluminiumoxid./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025

ISIN: GB0007188757

