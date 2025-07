465.500 BEV-Auslieferungen verzeichnete der Volkswagen-Konzern im ersten Halbjahr 2025 weltweit, 47 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den USA und vor allem in Europa waren die E-Autos des VW-Konzerns gefragt - in China ging es aber kräftig nach unten. Die 465.500 ausgelieferten Elektroautos im ersten Halbjahr und das Plus von 46,7 Prozent zum H1 2024 sind eine positive Entwicklung. Allerdings wird auch klar, dass der Konzern das enorme Wachstum ...

