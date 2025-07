London (ots/PRNewswire) -Mach dich bereit für den Glow! Der größte Sale des Jahres bei COSRX ist da.COSRX, die virale K-Beauty-Marke, die von Prominenten, Beauty-Redakteuren und Millionen von Fans auf TikTok geliebt wird, führt exklusiv für den Amazon Prime Day 2025 vom 08. bis 11. Juli seine bisher größte Verkaufsaktion des Jahres durch. Dazu gehören tolle Angebote für beliebte Klassiker und zum ersten Mal auch Preisnachlässe auf die neuesten Produkte, die seit ihrer Einführung reißenden Absatz finden. Die zeitlich begrenzte Aktion ist sowohl für langjährige Fans als auch für Erstkäufer eine einmalige Gelegenheit.Der perfekte Zeitpunkt zum Hamstern: Snail Edition Mit unschlagbaren Preisen auf virale Klassiker und angesagte Neuzugänge dreht sich an diesem Prime Day alles um Schneckenmucin - den ganz besonderen Wirkstoff in jedem der folgenden Produkte. Es bietet eine seltene Gelegenheit, die Hautpflegeroutine aufzufrischen, sich mit Kultprodukten einzudecken und mit unverzichtbaren Essentials auf die kommende Saison vorzubereiten. Jeder Artikel ist Teil der erfolgreichen Snail-Linie der Marke, die bei Nutzerinnen und Nutzer auf Amazon besonders beliebt sind. Hier sind ein paar der Bestseller, von denen Amazon-Nutzerinnen und -Nutzer immer wieder schwärmen:- Advanced Snail 96 Mucin Power EssenceDiese leichte Essenz liefert einen kräftigen Feuchtigkeitsschub, verbessert die Elastizität der Haut und lindert Irritationen. Mit 96 % Schneckensekret-Filtrat (Mucin) zieht sie schnell ein und hinterlässt ein frisches, natürlich strahlendes Hautgefühl. Sie ist vielseitig verwendbar und eignet sich hervorragend als Grundierung für ein sanftes Auftragen des Make-ups, kann mit der Grundierung gemischt werden, um einen strahlenden Glanz zu verleihen, oder direkt zur Beruhigung sonnenverbrannter oder trockener Haut aufgetragen werden. Die Essenz wurde für eine sanfte und dennoch wirksame Pflege entwickelt und versorgt die Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit und Leuchtkraft.- Advanced Snail 92 All in One CreamEine intensiv pflegende Feuchtigkeitscreme in Gelform mit 92 % Schneckenmucin, die gereizte oder empfindliche Haut nach dem Auftreten von Irritationen repariert und beruhigt. Sie zieht schnell ein, spendet Feuchtigkeit und Komfort, ohne zu beschweren, und macht die Haut weich, ruhig und erfrischt.- Advanced Snail Peptide Eye Cream Nie wieder müde aussehen! Diese leichte, schnell einziehende Augencreme hellt die Augenpartie sichtbar auf, ohne sich schwer oder überpflegt anzufühlen. Sie ist für alle Altersgruppen geeignet, von Teenagern bis zu Menschen in den 70ern, und spendet Feuchtigkeit und Glanz mit einer sanften Formel. Dieses Produkt war während des Amazon Spring Sale 2025 die Nr. 1 in der Kategorie Augencreme.Prime Day Exclusive: Neue Hautpflege-Must-Haves im AngebotAn diesem Prime Day können Kundinnen und Kunden von exklusiven Angeboten für die neuesten Haut- und Haarpflegeprodukte von COSRX profitieren, die jetzt zum ersten Mal auf Amazon erhältlich sind.- The Ceramide Skin Barrier MoisturizerDiese leichte und doch tief nährende Feuchtigkeitscreme ist die neueste Innovation von COSRX zur Stärkung der natürlichen Hautbarriere. Sie wurde entwickelt, um langanhaltende Feuchtigkeit zu spenden, ohne zu beschweren, zieht schnell ein und hinterlässt ein seidiges Finish - perfekt für alle, die dicke, fettige Cremes nicht mögen. Die Creme ist ideal für empfindliche oder zu Reizungen neigende Haut und hilft, Irritationen und Unreinheiten zu reduzieren und bereitet die Haut optimal auf ein makelloses Make-up vor. Bereits einen Monat nach ihrer Einführung wurde sie als eines der besten Produkte zur Reparatur der Hautbarriere ausgezeichnet.- Airy-Light Invisible Sun Stick Dieser Sonnenschutz mit LSF 50 in einem schlanken, reisefreundlichen Stick lässt sich leicht auftragen und hat eine klare, luftige Textur, die man kaum auf der Haut spürt. Die schwerelose Formel hinterlässt keinen weißen Film, ist wasser- und schweißresistent und somit ideal für den täglichen Gebrauch und zum einfachen Auffrischen im Laufe des Tages. Ob auf der nackten Haut oder über dem Make-up - der Stick bietet unsichtbaren, aber wirksamen Sonnenschutz für alle Hauttypen.Noch mehr virale Must-Haves, die Sie nicht verpassen sollten Eine Auswahl der beliebtesten COSRX-Produkte ist aktuell so stark reduziert wie selten zuvor. Egal, ob man seine Pflegeroutine auffrischt oder langjährige Favoriten aufstockt - diese von Fans gefeierten Produkte gehören definitiv in den Warenkorb, bevor die Angebote wieder weg sind:- The 6 Peptide Collagen Booster Toner SerumMit sechs multifunktionalen Peptiden hilft dieses First-Step-Toner-Serum, die Elastizität der Haut zu erhöhen, die Textur zu verfeinern und das Erscheinungsbild von feinen Linien und Poren zu verbessern. Es bereitet die Haut vor und erhöht ihre Fähigkeit, die nachfolgende Hautpflege für bessere und schnellere Ergebnisse aufzunehmen. Fans bezeichnen es als einen "Game Changer" für sichtbar straffere, strahlendere Haut.- Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++Ein transparenter, atmungsaktiver Sonnenschutz, der mit der Haut verschmilzt, ohne einen weißen Film zu hinterlassen. Diese ultraleichte Formel bietet einen sicheren Breitbandschutz und sorgt dafür, dass sich die Haut den ganzen Tag über frisch und mit Feuchtigkeit versorgt anfühlt. Ideal für alle Hauttypen, auch für empfindliche oder fettige Haut, und perfekt zum Auftragen unter dem Make-up.Nur für begrenzte ZeitVon preisgekrönten Bestsellern bis hin zu brandneuen Produkten - COSRX bietet Beauty-Liebhabern die Möglichkeit, während des Amazon Prime Day exklusive Angebote zu shoppen. Diese Angebote sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.Besuchen Sie den COSRX Amazon Store, um von den Angeboten zu profitieren und Ihre Hautpflegeroutine auf das nächste Level zu bringen.Informationen zu COSRX: Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der führenden Hautpflegemarken weltweit geworden. Mit einer minimalen Anzahl hochwirksamer natürlicher Extrakte in konzentrierten Dosen liefern die COSRX-Produkte sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie braucht, und mit nichts, was sie nicht braucht. Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der führenden Hautpflegemarken weltweit geworden. Mit einer minimalen Anzahl hochwirksamer natürlicher Extrakte in konzentrierten Dosen liefern die COSRX-Produkte sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie braucht, und mit nichts, was sie nicht braucht. 