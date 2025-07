New York - Der KI-Chipvorreiter Nvidia ist weltweit das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als vier Billionen US-Dollar. Die Aktie setzte am Mittwoch dank des anhaltenden Booms rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ihren jüngsten Höhenflug fort. Der Kurs zog im frühen New Yorker Handel um bis zu 2,8 Prozent auf 164,42 Dollar an. Allerdings konnte die Aktie das Niveau nicht ganz halten. Zuletzt lag das Plus bei knapp zwei Prozent ...

