Metavista Kündigt Neues Unternehmen Mit Fokus Auf Den Verteidigungssektor An



10.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 10. Juli 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gibt die strategische Erweiterung seiner Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten mit der Gründung einer neuen hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft, der Metavista3D Defense Corp. ("Metavista3D Defense") mit Sitz in Wyoming, bekannt. Dieses neue Unternehmen spiegelt das wachsende Engagement des Unternehmens für die Förderung von Innovationen im Verteidigungsbereich durch seine proprietären KI-gestützten Spatial-Reality-Technologien wider. Stärkung des Engagements für Verteidigung und Innovation Die Gründung von Metavista3D Defense baut auf den bestehenden Beziehungen des Unternehmens im Verteidigungssektor und dem Service-Hintergrund seiner Führung auf. Mit dem Fokus auf immersive, räumliche Visualisierungstools in Echtzeit ist Metavista3D bestens aufgestellt, moderne Verteidigungsanwendungen durch hochmoderne holografische Anzeigesysteme zu unterstützen, die Lagebewusstsein, Training und operative Effizienz verbessern. "Mit Metavista3D Defense richten wir unsere Innovationskraft auf ein höheres Ziel aus - den Dienst an denen, die dienen", so Jeff Carlson, CEO von Metavista3D und Veteran des US Marine Corps. "Unser Ziel ist es, Verteidigungsorganisationen weltweit das Beste aus unseren KI- und räumlichen Anzeigefunktionen zu bieten und sie mit den Werkzeugen auszustatten, die sie für schnellere und intelligentere Entscheidungen in komplexen Umgebungen benötigen." Strategische Expansion in den USA beschleunigt Wachstum Die Gründung einer US-amerikanischen Verteidigungstochtergesellschaft ermöglicht Metavista3D eine effizientere Navigation im Regulierungs- und Beschaffungswesen und beschleunigt den Zugang zu Bundesaufträgen und strategischen Partnerschaften. Metavista3D Defense wird sich gezielt auf die Betreuung der US-amerikanischen und verbündeten Verteidigungsbehörden konzentrieren und so eine bedeutende Rolle bei Führungs-, Kontroll- und Kommunikationssystemen (C3) der nächsten Generation spielen. Diese Expansion markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und unterstreicht sein Engagement für erfolgskritische Innovationen an der Schnittstelle von KI, Holografie und nationaler Sicherheit. Technologie zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten Metavista3D hat sich durch kontinuierliche Innovation und gezielte Forschung und Entwicklung zu einem führenden Unternehmen im Bereich der 3D-Displaytechnologie entwickelt. Die proprietären pseudoholografischen Lösungen markieren einen grundlegenden Wandel in der visuellen Kommunikation und liefern hochauflösende 3D-Bilder ohne Brille oder Kopfbedeckung. Diese Spitzentechnologie bietet einen erheblichen Mehrwert für Militär- und Verteidigungsanwendungen und verbessert strategische Planung, Training und Einsatzbesprechungen mit beispielloser visueller Klarheit und Tiefe. Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Displaytechnologien für die brillenfreie 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten zu dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T öffentlich gehandelt. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS

Jeffrey Carlson, CEO

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme historischer Tatsachen, insbesondere Aussagen zum Geschäft, den Vermögenswerten oder den Investitionen des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken oder an Aussagen erkennbar, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten" oder "sollten". Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt ihrer Abgabe wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

