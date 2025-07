EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista Kündigt Einstieg in Die Automobilbranche An



15.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 15. Juli 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die 3D Global GmbH, einen in Deutschland ansässigen, weltweit führenden Anbieter von visuellen und 3D-Hardwaretechnologien, beauftragt hat, die Integration der immersiven Displaytechnologie des Unternehmens in ein 3D-E-Mirror-Demonstrationssystem für Automobile zu unterstützen. Das beauftragte System wird über eine professionelle Stereokamera und ein 3D-Display verfügen und Metavista3D damit einen wichtigen Schritt zur Kommerzialisierung seiner proprietären Technologie ermöglichen und den Einstieg in den wachsenden Automobiltechnologiesektor markieren. Digitale Spiegelsysteme, die herkömmliche Rückspiegel durch hochauflösende Displays ersetzen, die mit externen Kameras verbunden sind, werden zunehmend in modernen Fahrzeugen eingesetzt. Diese Systeme bieten verbesserte Sicht und ein breiteres Sichtfeld und tragen so zu mehr Fahrerbewusstsein, Sicherheit und Komfort bei. Durch die Integration der immersiven 3D-Displaytechnologie von Metavista3D soll das System das Fahrerlebnis, die Systemzuverlässigkeit und die Verkehrssicherheit weiter verbessern und sowohl Automobilherstellern als auch Verbrauchern einen Mehrwert bieten. Jeff Carlson, CEO von Metavista3D, erklärt: "Mit optimierter 3D-Technologie erleben Betrachter eine deutlich immersivere und realistischere Perspektive als mit 2D-Displays - ein wesentliches Merkmal von eMirrors. Standard-2D-eMirrors können die räumliche Tiefe und die natürliche Wahrnehmung, die ein Fahrer von einem herkömmlichen Spiegel erhält, nicht reproduzieren." Diese Initiative folgt auf die vorherige Ankündigung des Unternehmens, dass seine hundertprozentige deutsche Tochtergesellschaft psHolix AG beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung für ihre 3D-eMirror-Technologie eingereicht hat. Sie stellt eine natürliche Erweiterung der Kernkompetenzen von Metavista3D dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation. Sie baut auf dem wachsenden Portfolio von Metavista3D an Forschung, Entwicklung und geistigem Eigentum im Bereich der fortschrittlichen 3D-Visualisierung auf. Der Gesamtauftragswert beträgt 181.000 € (ca. 290.000 C$) und umfasst alle Hard- und Softwareanforderungen für die Entwicklung, Erprobung und den marktfähigen Prototyp. Ein Demosystem soll voraussichtlich im September 2025 einsatzbereit sein. Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Displaytechnologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten zu dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS

Jeffrey Carlson, CEO

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Tel.: (702) 518-3220 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, insbesondere Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen oder beinhalten Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten" oder "sollten". Es besteht keine Garantie dafür, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt ihrer Abgabe wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren wird empfohlen, die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens zu lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/258791 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/258791

News Source: Metavista3D, Inc.





15.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com