Redwood City, USA (ots) -Verbraucher aufgepasst!Sicherheitsforscher von Check Point haben nun auch in Deutschland vermehrt Phishing zu den aktuellen Amazon Prime Days entdeckt. Beispiele finden Sie hier: https://sectank.net/magazin/2025/07/10/check-point-warnt-vor-betrug-zum-prime-day/Allein im Juni wurden über 1.000 Domains entdeckt, die der von Amazon ähnlich sind und 87 Prozent davon als gefährlich oder bösartig eingestuft. Zu den Funden von CPR gehörten auch täuschend echt gefälschte Anmeldefenster der deutschen Amazon-Website.Die gefälschten Domains, die sich als authentische Amazon-Portale ausgeben, zielen darauf ab, Anmeldedaten und persönliche Informationen zu stehlen. Amazon02atonline51[.]online ist nur ein Beispiel einer kürzlich registrierten, betrügerischen Website, die die Amazon-Anmeldeseite imitieren soll.Check Point Research konnte außerdem eine Phishing-Kampagne abfangen, die Amazon Rückerstattungsprozesse nachahmt. Die verseuchte E-Mail wurde mit der Betreffzeile "Rückerstattung fällig - Amazon System Error" verschickt. Die E-Mail-Adresse des Absenders war so konzipiert, dass sie wie die von Amazon aussah.