hep yolar und AMPYR Distributed Energy starten Joint Venture



Güglingen, 10. Juli 2025 - Die hep yolar GmbH (hep yolar), der C&I-Aufdach-Solaranlagenspezialist aus der hep-solar-Unternehmensgruppe, und AMPYR Distributed Energy (ADE), ein führender Investor in Vor-Ort-Lösungen für erneuerbare Energien, haben eine Kooperation geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung und der Einsatz von gewerblichen und industriellen (commercial and industrial, C&I) Aufdach-Solarprojekten in Deutschland. Dazu sollen in den kommenden drei Jahren C&I-Aufdach-Solarprojekte und Speichersysteme (BESS) mit insgesamt mehr als 50 Megawatt realisiert werden. Im Rahmen der Vereinbarung wird hep yolar als Projektentwicklungspartner fungieren und die Projektpipeline initiieren und entwickeln, während ADE die erneuerbaren Anlagen im Rahmen langfristiger Stromabnahmeverträge (PPAs) mit C&I-Kunden finanzieren, bauen, besitzen und betreiben wird. Die Partnerschaft konzentriert sich auf Industrieanlagen, Logistikzentren, Kommunen, Krankenhäuser und andere große Energieverbraucher in ganz Deutschland und vollständig finanzierte Aufdach-Solarlösungen mit festen langfristigen Preisen, Energieautonomie und messbaren ESG-Auswirkungen. Nick Koidl, Geschäftsführer Deutschland bei ADE: "Unsere Partnerschaft vereint die technische und lokale Entwicklungskompetenz von hep yolar mit unserer starken Kapitalbasis und Strukturierungserfahrung im Bereich der dezentralen Energie. Unser gemeinsames Ziel ist, deutschen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Energiekosten zu senken, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und in großem Maßstab zu dekarbonisieren - ohne Vorabinvestitionen." Um dies in die Tat umzusetzen, investiert ADE anfänglich bis zu 50 Millionen Euro in die Partnerschaft mit hep yolar. "Wir bei hep yolar glauben daran, durch erneuerbare Infrastruktur nachhaltige Werte zu schaffen", ergänzt Christian Hamann, CEO der hep-solar-Gruppe. "Mit hep yolar weiten wir diese Mission auf den Markt für erneuerbare Energien im Bereich C&I aus. Die Expertise von ADE bei PPA-gestützten Investitionen und ihr agiles Umsetzungsmodell machen sie zum idealen Partner für dieses strategische Vorhaben." Mehr Informationen über ADE finden Sie unter www.ampyrde.com .

Für mehr Informationen über hep yolar besuchen Sie www.hep.global/hep-yolar/



Über hep solar

Die hep-solar-Gruppe ist der Solarspezialist für Projekte und Investments aus einer Hand. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut, betreibt und finanziert das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Als Zukunftsmacher verbindet die Unternehmensgruppe Know-how in den Geschäftsfeldern Investment, Projects, hep yolar und PV plants - und deckt somit von Anfang bis Ende die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Finanzierung über die Projektentwicklung und den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Die hep-solar-Gruppe beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



Über ADE

ADE liefert Vor-Ort-Lösungen für grüne Energie ohne Vorabkosten durch innovative Stromabnahmeverträge (PPAs). Durch die Kombination von globaler Reichweite mit lokalem Know-how macht ADE es Unternehmen einfach - und profitabel - zu wirtschaften, umweltfreundlich zu werden. ADE ist Teil der AGP Group (AGP), einem unabhängigen globalen Investor und Vermögensverwalter, der nachhaltige Sachwerte in den Bereichen Energie, digitale Infrastruktur (Rechenzentren) und Immobilien finanziert, entwickelt und betreibt. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit konzentriert sich AGP auf transformative Vermögenswerte, die langfristige Werte schaffen und einen bedeutenden Einfluss auf Mensch und Umwelt haben, während sie gleichzeitig außergewöhnliche Renditen für Anleger erzielen.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



