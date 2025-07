Die Fielmann-Gruppe hat ein starkes vorläufiges Halbjahresergebnis 2025 vorgelegt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent auf EUR 1,2 Mrd., das bereinigte EBITDA um 26 Prozent auf EUR 290 Mio., die EBITDA-Marge auf Konzernebene auf 23,7 Prozent. Die Marge in Europa erreichte 24,9%, was auf die Digitalisierung, Skaleneffekte und erste Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Das Management bestätigte, dass die Gruppe ihr EBITDA-Margenziel der Vision 2025 bereits erreicht hat, was die disziplinierte Umsetzung unterstreicht. Die Prognose für das Geschäftsjahr 25 wurde mit einem Umsatz von bis zu 2,5 Mrd. EUR und einer Konzern-EBITDA-Marge von ~24% bekräftigt. Die neue Vision 2035 legt strategische Wachstumsziele fest, während die finanziellen Ambitionen bei einem Umsatz von 4 Mrd. EUR und einer Marge von 25% bis 2030 liegen, unterstützt durch kundenorientierte Innovationen. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 68,00, das die operative Stärke und das langfristige Wachstumspotenzial von Fielmann widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag





© 2025 AlsterResearch