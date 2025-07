IBC Solar übernimmt die einstige Solarworld-Tochter Solarworld Africa aus Kapstadt. Außerdem kommen zwei Töchter in Frankreich und Österreich hinzu. Das PV-Unternehmen IBC Solar gründet zwei neue Auslandsgesellschaften und erwirbt die Mehrheit an der früheren SolarWorld-Tochter SolarWorld Africa. Wie IBC Solar mitteilte, entstehen zwei neue Tochtergesellschaften in Frankreich und Österreich. Das Unternehmen sei unter anderem bereits in Polen, Niederlande, Spanien, Italien und der Schweiz mit Gesellschaften ...

