wO Börsenlounge: Nvidia | Plug Power | Nordex - feiert Wasserstoff an der Börse sein Comeback?

Bloom Energy und Plug Power haben einen gewaltigen Satz gemacht. Feiert Wasserstoff an der Börse sein Comeback? Wir haben die üblichen Verdächtigen und nicht so bekannte Wasserstoff-Aktien auf den Prüfstand gestellt!Nordex hat im zweiten Quartal erneut ein deutliches Auftragsplus erzielt. Wie der Windturbinenhersteller am Donnerstag in Hamburg mitteilte, stieg der Auftragseingang auf 2,3 Gigawatt - nach 1,3 Gigawatt im Vorjahreszeitraum. Der durchschnittliche Preis pro Megawatt blieb mit rund 0,97 Millionen Euro stabil. Im ersten Halbjahr summiert sich das Neugeschäft damit auf 4,5 Gigawatt. Das margenstarke Servicegeschäft ist in diesen Zahlen nicht enthalten. An der Börse kamen die Zahlen …

Den vollständigen Artikel lesen ...