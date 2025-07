Vancouver, British Columbia - 10. Juli 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG) (OTCQB: PLGGF) (FWB: 6GQ) ("EPT", "Energy Plug" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es ein Lieferabkommen mit GGVentures of the Carolinas, LLC ("GGV") unterzeichnet hat, wodurch es ein neues Kapitel in seiner nordamerikanischen Expansionsstrategie aufschlägt. Das Abkommen festigt die strategische Position von Energy Plug und dessen Partner Malahat Battery Technologies Corp. ("MBT") auf dem US-amerikanischen Markt für Energiespeicherlösungen, beginnend mit einer mehrphasigen Produkteinführung und einer nachhaltigen Inbetriebnahmestruktur.

Im Rahmen des Abkommens wird GV, ein erfahrenes Venture-Unternehmen des Energiesektors mit Sitz in South Carolina, über Energy Plug und dessen exklusiven Lieferkanal mit SEETEL New Energy ("SEETEL") Energiespeicherprodukte in Versorgungsqualität erwerben, die im Aurosi-Werk von SEETEL in Taiwan hergestellt werden. Energy Plug wird die laufenden Inbetriebnahmen für alle über diese Beziehung abgewickelten Aufträge prüfen und bei Bedarf Dienstleistungen erbringen.

GGV bringt umfassendes praktisches betriebliches Know-how in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen hat alle Phasen des Lebenszyklus von umfassenden Kapitalprojekten geleitet, einschließlich Planung, Technik, Errichtung, Betrieb und Außerbetriebnahme, und kann auf eine Erfolgsbilanz von globalen Energie- und Infrastrukturprojekten im Wert von insgesamt über 5 Milliarden USD verweisen. Ihre Beteiligung gewährleistet nicht nur eine äußerst professionelle Projektumsetzung, sondern verschafft Energy Plug auch direkten Zugang zu bedeutsamen US-Märkten, Beziehungen zu Versorgungsunternehmen sowie Fähigkeiten zur Entwicklung missionskritischer Assets.

Wesentliche Höhepunkte des Abkommens:

- Strategischer Eintritt in US-Markt: Erster formeller Liefer- und Vertriebskanal in die USA über GGVentures of the Carolinas

- Skalierbare Produktpipeline: Zugang zu Produktion von Hochleistungsbatterien von SEETEL New Energy (3 GWh pro Jahr und expandierend), wodurch eine zuverlässige Lieferung sowohl für Erst- als auch für Folgeaufträge gewährleistet ist

- Grenzenloser Vertrieb: Das Abkommen ermöglicht ausdrücklich einen grenzenlosen Vertrieb in den USA, wodurch Energy Plug und seine Partner landesweit umfassende Projekte für Versorgungsunternehmen, den Handel und Gemeinden verfolgen können.

- Unterstützung und Integration: GGV, MBT und EPT werden bei der Vertriebsplanung, der Kundenbetreuung und der Systeminbetriebnahme zusammenarbeiten, um eine erfolgreiche Integration der Energiespeichertechnologien von SEETEL zu gewährleisten.

- Umfassendes Engagement: Die Vertragsparteien haben sich zu einer mehrstufigen Versandlogistik, individuellen Qualitätskontrollstandards und einer gemeinsamen Problemlösung für eine rasche Lieferung und Unterstützung verpflichtet.

Dieses Abkommen ist ein entscheidender Schritt für die Skalierung der Batteriepipeline von Energy Plug in den gesamten USA und steht im Einklang mit den zunehmenden staatlichen Anreizen und dem Bedarf des Handels an soliden, netzsicheren Lösungen. Die Zusammenarbeit baut auch auf der von der Malahat Nation unterstützten indigenen Führung des Unternehmens auf und bietet nicht nur erstklassige Batterietechnologien, sondern auch sozial verantwortliche Energieinnovationen.

"Dieses Abkommen etabliert unseren ersten aktiven Vertriebs- und Einsatzkanal in den USA", sagte Paul Dickson, CEO von Energy Plug. "Es beschleunigt unser Ziel, ein kontinentaler Marktführer im Bereich sicherer Speichersysteme in Versorgungsqualität zu werden - und zwar mit Partnern, die unsere Werte hinsichtlich sauberer Energie, Souveränität und Innovation teilen."

Über Energy Plug Technologies Corp.

Energy Plug Technologies Corp. ist ein Marktführer bei sicheren und widerstandsfähigen Energiespeicherlösungen, der die Entwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für private, gewerbliche und Versorgungsanwendungen vorantreibt. Das Unternehmen hat sich der Verbesserung der Netzstabilität, der Cybersicherheit sowie der Einführung nachhaltiger Energien verschrieben und arbeitet dabei mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Communitys zusammen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://energyplug.com.

Kontakt:

Energy Plug Technologies Corp.

Paul Dickson

CEO, Direktor

mailto:info@energyplug.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

