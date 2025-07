EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain

NAKIKI SE: Marc Guilliard von Bitcoin Hotel LLC soll Bitcoin Treasury-Strategie als führender Berater unterstützen



10.07.2025 / 16:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Frankfurt am Main, 10. Juli 2025 - Die strategische Neuausrichtung der NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300) mit dem Ziel, das erste deutsche börsennotierte Unternehmen mit einer reinen Bitcoin Treasury-Strategie zu werden, konkretisiert sich. So soll Marc Guilliard die Gesellschaft künftig rund um die Themen Treasury-Strategie, Bitcoin-Self-Custody, Kapitalmarktkommunikation, sowie internationaler Positionierung beraten. Zudem soll er dem geplanten Investmentkomitee aus ausgewiesenen Bitcoin-Experten der NAKIKI SE angehören. Darüber wurde heute eine mündliche Einigung mit Marc Guilliard erzielt. Die Unterzeichnung der schriftlichen Vereinbarung steht unmittelbar bevor.



Marc Guilliard ist ein ausgewiesener Bitcoin-Experte und seit Jahren im Bitcoinmarkt etabliert. Er ist der Initiator des weltweit ersten Bitcoin-Hotels bei Stuttgart, das er komplett auf Digitalisierung und Bitcoin-Zahlungen ausgerichtet hat. Mit seinem YouTube-Channel "Bitcoin Hotel" betreibt er einen Bitcoin-Only-Kanal im deutschsprachigen Raum mit über 40.000 Abonnenten und mehr als 1,5 Millionen Views pro Monat.



