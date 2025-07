EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain

Frankfurt am Main, 15. Juli 2025 - Die NAKIKI SE richtet ihr Geschäftsmodell auf Bitcoin aus. Innerhalb einer Bitcoin Treasury-Strategie soll Bitcoin gekauft und Finanzinstrumente entwickelt werden. Ziel ist es, eine langfristige, vollständig Bitcoin-basierte Kapitalmarktstrategie zu etablieren. Mit einem kompromisslosen Bitcoin-Only-Ansatz will das Unternehmen eine Vorreiterrolle in Deutschland einnehmen. Dafür wird ein Investmentkomitee ausgewiesener Bitcoin-Experten nominiert.



So hat die Nakiki SE Marc Guilliard von der Bitcoin Hotel LLC zum neuen Leiter der Bitcoin-Strategie berufen. Nakiki Vorstand Andreas Wegerich und Marc Guilliard unterzeichneten heute in Basel (Schweiz) den entsprechenden Vertrag.



Marc Guilliard hierzu: "Im Zentrum steht die Transformation der Unternehmensbilanz durch Bitcoin - keine Altcoins, keine Verkäufe. Der Fokus liegt auf strategischen Bitcoin-Kennzahlen wie BTC per Share, BTC Yield sowie auf der systematischen Nutzung eines MNAV über 1,0 zur gezielten Bitcoin-Akkumulation über eigens entwickelte Finanzinstrumente."



"So wie heute jedes Unternehmen selbstverständlich einen Webauftritt hat, wird künftig jedes Unternehmen eine Bitcoin-Strategie benötigen. Wer sich frühzeitig positioniert, wird von den größten Potenzialen dieser Technologie profitieren", so Marc Guilliard weiter, Leiter der Bitcoin-Strategie der Nakiki SE und Gründer der Bitcoin Hotel LLC.



Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300







