NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Konzessions- und Baukonzern seine Annahmen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. In der Folge verringerte er seine Ergebnisschätzungen für das französische Unternehmen. Für das erste Halbjahr erwartet er nun ein Ebit von 4,08 Milliarden Euro und liegt damit leicht über dem von Visible Alpha zur Verfügung gestellten Konsens./rob/ck/he



