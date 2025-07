Revolut startet eine neue Finanzierungsrunde und will damit die eigene Bewertung gegenüber der letzten Kapitalerhöhung um 20 Mrd. USD erhöhen. Die wichtige Kreditlizenz in Großbritannien steht allerdings noch aus. Das britische Fintech will in einer privaten Finanzierungsrunde unter der Leitung der US-Investmentfirma Greenoaks 1 Mrd. USD bei Investoren einsammeln und strebt dabei eine Bewertung in ...

