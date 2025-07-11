The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2025
ISIN Name
XS1850111789 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN
DE000DDA0LG4 DZ BANK IS.A968 VAR
FR0010920900 CA HOME LOAN SFH 10/25MTN
IT0005613739 GLASS TO POWER
XS1854893291 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN
CA780085N938 ROYAL BK CDA 2025
AU000XCLWAV1 AUSTRALIA 2027 CI
AU3CB0222529 KOMMUNALBK 14/25 MTN
US45950KCT51 INTERN.FIN. 20/25 MTN
DE000SHFM758 SCHLW-H.SCHATZ.20/25 A1
DE000BU0E196 BRD USCHAT.AUSG.24/07
XS2206548260 INTERN.FIN. 20/25 MTN
XS2099272846 CIFI HLDG GP 20/25
NO0013187989 CRAYON GROUP 24/28 FLR
DE000A3E45L8 HAN.BET.NIED IS.20/25
XS2102916793 MERCK FINL S MTN 20/25
CH0467182439 IND.BK KOREA 19/25 MTN
DE000HLB4UP3 LB.HESS.-THR.IS.18/25
DE000HEL0C63 LB.HESS.THR.CARRARA01W/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2025
ISIN Name
XS1850111789 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN
DE000DDA0LG4 DZ BANK IS.A968 VAR
FR0010920900 CA HOME LOAN SFH 10/25MTN
IT0005613739 GLASS TO POWER
XS1854893291 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN
CA780085N938 ROYAL BK CDA 2025
AU000XCLWAV1 AUSTRALIA 2027 CI
AU3CB0222529 KOMMUNALBK 14/25 MTN
US45950KCT51 INTERN.FIN. 20/25 MTN
DE000SHFM758 SCHLW-H.SCHATZ.20/25 A1
DE000BU0E196 BRD USCHAT.AUSG.24/07
XS2206548260 INTERN.FIN. 20/25 MTN
XS2099272846 CIFI HLDG GP 20/25
NO0013187989 CRAYON GROUP 24/28 FLR
DE000A3E45L8 HAN.BET.NIED IS.20/25
XS2102916793 MERCK FINL S MTN 20/25
CH0467182439 IND.BK KOREA 19/25 MTN
DE000HLB4UP3 LB.HESS.-THR.IS.18/25
DE000HEL0C63 LB.HESS.THR.CARRARA01W/25
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