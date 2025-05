Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

IT0005454167 Glass to Power S.p.A. 29.05.2025 IT0005613739 Glass to Power S.p.A. 30.05.2025 Tausch 1:1

CA00830W1059 Africa Energy Corp. 29.05.2025 CA00830W5019 Africa Energy Corp. 30.05.2025 Tausch 5:1





© 2025 Xetra Newsboard