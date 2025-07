Die Tesla-Aktie hat am Donnerstag zurück in die Spur gefunden und einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Am Freitag dürfte sich die Erholung fortsetzen. Für neuen Optimismus bei den Anlegern sorgt dabei eine Absatzprognose der US-Bank Wells Fargo sowie die Expansion der Robotaxis und die Integration von Grok.Tesla intensiviert seinen Vorstoß in den autonomen Fahrdienst. Nach dem Start in Austin zielt Tesla nun auf Phoenix. Die Stadt ist ein Hotspot für autonome Fahrzeuge, da die Alphabet-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...