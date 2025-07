The following instruments on XETRA do have their first trading 11.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.07.2025Aktien1 US2482152046 Dena Co. Ltd. ADR2 US30255D2099 FIH Mobile Ltd. ADR3 US4924641024 KLN Logistics Group Ltd. ADR4 CA05455R2081 Awale Resources Ltd.5 CA53160R1055 Libra Energy Materials Inc.6 CA86848C1086 SuperQ Quantum Computing Inc.Anleihen/ETF1 USJ5S39RAQ78 NTT Finance Corp.2 XS3100081093 NTT Finance Corp.3 AU3CB0316099 BNP Paribas S.A.4 USP5015VAV82 Guatemala, Republik5 USP5015VAU00 Guatemala, Republik6 XS3100079865 NTT Finance Corp.7 XS3100081507 NTT Finance Corp.8 AU3CB0307379 Telstra Group Ltd.9 AU3CB0278174 UBS AG10 XS3110848283 Trafigura Funding S.A.11 US91282CNM90 United States of America12 XS3118936452 Canadian Imperial Bank of Commerce13 US4581X0EW42 Inter-American Development Bank14 USJ5S39RAP95 NTT Finance Corp.15 USJ5S39RAS35 NTT Finance Corp.16 XS3100081846 NTT Finance Corp.17 USU6310AAB27 Oaktree Strategic Credit Fund18 US902681AB18 UGI Corp.19 DE000HEL0JH8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 IE000N3TZN02 AXA IM Short Duration Income UCITS ETF