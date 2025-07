Die BayWa-Aktie reagierte auf die endgültigen Geschäftszahlen für 2024 gelassen und konnte am Donnerstag einen leichten Gewinn verzeichnen. Am Freitag gewinnt sie +2,5% und steht aktuell bei knapp 9 €. Was ist hier zu erwarten? Endgültige Jahreszahlen vorgelegt Die Zahlen kamen nicht überraschend, der vorläufige Verlust von 1,6 Milliarden € wurde in einer Pflichtmitteilung am 3. Juli mitgeteilt. Der am 10. Juli vorgelegte endgültige Geschäftsbericht ...

