Gold-Explorer im Aufwind: Jetzt positionieren und von der bevorstehenden Wertsteigerung profitieren

Zwei Goldminen in den USA mit kurzer Bauzeit - Ein Investment mit massivem Hebel

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt erlebt gerade eine spannende Phase - und Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) steht mitten im Geschehen. Mit zwei vielversprechenden Projekten in den USA, einer beeindruckenden Ressource und einer klaren Roadmap zur Produktion, bietet das Unternehmen Anlegern eine außergewöhnliche Chance, vom steigenden Goldpreis zu profitieren.

In diesem Update nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Projekte Merkur und Beartrack-Arnett, erläutern die laufenden Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten und zeigen auf, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) zu investieren.

Die Priorität: Mercur - Schneller Weg zur Produktion

Das Hauptaugenmerk von Revival Gold liegt auf dem Projekt Merkur im Bundesstaat Utah, einem der geologisch vielversprechendsten und politisch stabilsten Gebiete der USA. Mit einem aktuellen Goldpreis von über 3.400 US-Dollar je Unze ist der Zeitpunkt ideal, um dieses Projekt schnellstmöglich in Produktion zu bringen.

Ressource: Insgesamt rund 1,4 Millionen Unzen Gold , davon 600.000 Unzen in der unsicheren Inferred-Kategorie.

Insgesamt rund , davon in der unsicheren Inferred-Kategorie. Drillprogramm 2025: 10.000 Meter RC-Bohrungen zur Umwandlung von 40 % der Inferred-Ressourcen in die höher bewerteten Kategorien "Measured" und "Indicated".

10.000 Meter RC-Bohrungen zur Umwandlung von 40 % der Inferred-Ressourcen in die höher bewerteten Kategorien "Measured" und "Indicated". Metallurgische Tests: Weitere 3.000 Meter PQ-Kernbohrungen zur Gewinnung von Proben für erweiterte Säulen-Heap-Leach-Tests, mit Fokus auf Optimierung der Goldrückgewinnung.

Weitere 3.000 Meter PQ-Kernbohrungen zur Gewinnung von Proben für erweiterte Säulen-Heap-Leach-Tests, mit Fokus auf Optimierung der Goldrückgewinnung. Genehmigungen: Sechs erweiterte Bohrgenehmigungen liegen vor, Baseline-Studien laufen, um 2026 mit dem formellen Genehmigungsprozess starten zu können.

Die Erfolgsbilanz der bisherigen metallurgischen Tests ist vielversprechend: Eine durchschnittliche Goldrückgewinnung von 84 % wurde erzielt, wobei 90 % der Rückgewinnung bereits in den ersten fünf Tagen erfolgten - deutlich über dem konservativ angesetzten Wert von 75 % in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA). Das zeigt enormes Potenzial für eine noch bessere Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Die Planung sieht vor, bis Mitte 2027 eine Bank-fähige Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) abzuschließen, um den Weg für eine Bauentscheidung Anfang 2028 zu ebnen. Die prognostizierte Produktion liegt bei durchschnittlich 95.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Laufzeit von zehn Jahren - ein solides Fundament für nachhaltige Umsätze von über 300 Millionen US-Dollar jährlich.

Explorationschancen bei Mercur: Wachstumspotenzial neben der Ressource

Zusätzlich zur Entwicklung des bestehenden Ressourcenbeckens verfolgt Revival Gold eine aktive Explorationsstrategie:

Erweiterung der bekannten Mineralisierung um mehrere Kilometer entlang offener Streichlängen im Nordosten und Süden des Projekts.

Untersuchen tieferer Zonen (>400 Meter), wo potenziell höhergradige Goldkonzentrationen verborgen liegen - analog zu bekannten Carlin-Typ-Systemen in Nevada.

Eine groß angelegte Bodenprobenkampagne über 5,7 Quadratkilometer wurde bereits abgeschlossen, um gezielt neue Bohrziele zu identifizieren.

Diese Explorationsbemühungen erhöhen die Wertschöpfung des Projekts und verringern gleichzeitig das Risiko durch Diversifikation innerhalb des Projektgebiets.

Ein großer Vorteil von Mercur ist die Nähe zur Stadt mit etwa 40.000 Einwohnern. Dadurch entfallen aufwändige Camp-Einrichtungen und Flüge für Arbeiter. Straßen, Strom und Büros sind bereits vorhanden, was den Bau und den Produktionsstart erheblich beschleunigt.

Das Team kennt das Gelände und die geologischen Besonderheiten bereits aus früheren Aktivitäten, was Risiken minimiert und die Effizienz steigert. Die Genehmigungsphase wird parallel zur finalen Machbarkeitsstudie und Finanzierung vorbereitet, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu starten.

Beartrack-Arnett: Das zweite Standbein mit großem Potenzial

Neben Merkur verfügt Revival Gold mit Beartrack-Arnett in Idaho über ein weiteres erstklassiges Goldprojekt mit 4,6 Millionen Unzen Ressource und fünf Kilometern offener Streichlänge. Dieses Projekt ist besonders attraktiv aufgrund bestehender Infrastruktur und eines geplanten, kostengünstigen Wiederanlaufs.

Produktion: Erste Entwicklungsphase mit rund 65.000 Unzen Gold pro Jahr über bestehende Heap-Leach-Anlagen.

Erste Entwicklungsphase mit rund 65.000 Unzen Gold pro Jahr über bestehende Heap-Leach-Anlagen. Kapitalbedarf: Relativ niedrige Anfangsinvestition von ca. 110 Millionen US-Dollar, um die Produktion wieder aufzunehmen.

Relativ niedrige Anfangsinvestition von ca. 110 Millionen US-Dollar, um die Produktion wieder aufzunehmen. Exploration 2025: Gezielte Bohrkampagne mit 4.000 Metern, um das Potenzial entlang der Streichlänge zu erforschen und hochgradige Zonen zu identifizieren.

Gezielte Bohrkampagne mit 4.000 Metern, um das Potenzial entlang der Streichlänge zu erforschen und hochgradige Zonen zu identifizieren. Langfristige Perspektive: Eine zweite Phase mit Untertagebau könnte die Produktion auf 150.000 bis 200.000 Unzen pro Jahr steigern und den Unternehmenswert signifikant erhöhen.

Besonders spannend sind die Bohrergebnisse aus dem "Joss"-Gebiet, wo durchschnittlich 3,5 Gramm Gold pro Tonne über eine Bohrstrecke von 40 Metern erreicht wurden, mit einzelnen Abschnitten von über 6 Gramm pro Tonne. Das bestätigt das enorme Explorationspotenzial in diesem bislang wenig erschlossenen Gebiet.

Langfristige Vision: Mehrere Projekte und organisches Wachstum

Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) verfolgt eine klare Multi-Asset-Strategie mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung für die Aktionäre. Neben Mercur, das als erstes in Produktion geht, wird Beartrack Arnett mit einer geplanten Produktion von rund 65.000 Unzen pro Jahr weiterentwickelt. Zusammen bieten die beiden Projekte ein Produktionsvolumen von etwa 160.000 Unzen jährlich.

Mit insgesamt sechs Millionen Unzen Ressource im Portfolio hat Revival Gold ausreichend organisches Wachstumspotenzial, ohne auf externe Akquisitionen angewiesen zu sein. Die Synergie zwischen den Projekten schafft einen stabilen Cashflow, der zukünftige Exploration und Expansion finanziert.

Insbesondere das Joss-Gebiet innerhalb des Beartrack Arnett-Projekts bietet mit hochgradigen Goldzonen die Möglichkeit für eine spätere Untertageförderung. Die Erweiterung der Ressourcen durch weitere Bohrungen steht noch in diesem Jahr auf der Agenda und verspricht spannende Ergebnisse für Aktionäre.

Made in USA: Ein Wettbewerbsvorteil in Zeiten geopolitischer Veränderungen

Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) profitiert von der starken Positionierung als US-amerikanisches Bergbauunternehmen. Die Nähe zu Märkten und die politische Unterstützung für heimische Rohstoffförderung schaffen Vorteile gegenüber internationalen Wettbewerbern. Zwar wirken sich kurzfristig politische Maßnahmen kaum auf Mercur aus, doch langfristig könnte insbesondere Beartrack Arnett von erleichterten Genehmigungsverfahren profitieren.

Die Kombination aus verantwortungsbewusstem Bergbau, hoher technischer Kompetenz und sozialer Akzeptanz macht Revival Gold zu einem attraktiven Partner für strategische Investoren und institutionelle Kapitalgeber.

Revival Gold kündigt 24 Mio. CAD Finanzierung mit Top-Investor EMR Capital an - Kapitalmarktoffensive zur Beschleunigung der Projektentwicklung

EMR Capital ist ein weltweit tätiger Private-Equity-Manager mit Fokus auf den Rohstoffsektor. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche operative Expertise und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Finanzierung von Bergbauprojekten. Nach Abschluss der Transaktion wird EMR voraussichtlich eine Pro-forma-Beteiligung von rund 10,86 % an Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) halten - vorbehaltlich der vollständigen Platzierung des Parallelangebots und ohne weitere Ausgabe von Stammaktien.

EMR hat sich einen erstklassigen Ruf erarbeitet und bewährte Managementteams unterstützt, die in der globalen Bergbauindustrie Wertschöpfung schaffen. Die Aufnahme von EMR in Revival Golds Portfolio ebnet dem Unternehmen den Weg für eine erhebliche Kapitalspritze und sichert ihm einen starken Finanzpartner, mit dem das Unternehmen seine zukünftige Goldproduktion vorantreiben kann

Hugh Agro, Präsident und CEO Revival Gold

Erfahrenes Management und starker Vorstand als Erfolgsfaktor

Hinter Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) steht ein Team mit nachgewiesener Erfolgsbilanz. Der Vorstand umfasst ehemalige Führungskräfte großer Bergbauunternehmen wie Hecla, Eldorado und Fiore Gold, die bereits mehrere Projekte erfolgreich realisiert haben. Das Management bringt Erfahrung in technischen Studien, Genehmigungen und Finanzierung mit.

Diese Expertise verschafft dem Unternehmen Zugang zu Kapital und strategischen Partnern, die den Entwicklungsprozess beschleunigen und die Unternehmensbewertung steigern können.

Unterbewertet mit hohem Aufwärtspotenzial

Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) wird derzeit mit einem Kurs zu Buchwert-Verhältnis von etwa 0,15 gehandelt - das heißt, Investoren zahlen nur 15 Cent für jeden Dollar des zugrundeliegenden Net Asset Value (NAV). Allein das Mercur-Projekt weist bei einem Goldpreis von 3.000 US-Dollar einen NAV von 750 Millionen US-Dollar auf, während der Marktwert des Unternehmens nur ein Zehntel davon beträgt.

Historische Vergleichswerte zeigen, dass Entwickler in der Produktionsphase ein Kurs-NAV-Verhältnis von 0,6 bis 0,8 erreichen können. Daraus ergibt sich ein potenzieller 5-facher Kursanstieg, wenn Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) den Weg bis zur Produktion erfolgreich beschreitet.

Warum jetzt in Revival Gold investieren?

Das Unternehmen bietet Anlegern eine seltene Kombination aus:

Attraktiver Bewertung: Aktuell wird das Unternehmen zu etwa 0,15-fachem Net Asset Value (NAV) gehandelt - ein deutlicher Abschlag zum inneren Wert.

Aktuell wird das Unternehmen zu etwa 0,15-fachem Net Asset Value (NAV) gehandelt - ein deutlicher Abschlag zum inneren Wert. Massivem Hebel: Für je 1.000 gehaltene Aktien erhalten Investoren eine Goldexposition von rund 30 Unzen. Steigt der Goldpreis weiter, multipliziert sich der Wert für Aktionäre signifikant.

Für je 1.000 gehaltene Aktien erhalten Investoren eine Goldexposition von rund 30 Unzen. Steigt der Goldpreis weiter, multipliziert sich der Wert für Aktionäre signifikant. Geringem geopolitischem Risiko: Die Projekte befinden sich in den USA, einer stabilen und förderlichen Jurisdiktion für Bergbauinvestitionen.

Die Projekte befinden sich in den USA, einer stabilen und förderlichen Jurisdiktion für Bergbauinvestitionen. Starker Infrastrukturvorteil: Beide Projekte sind ehemalige Förderstandorte mit bereits vorhandener Ausrüstung und Infrastruktur im Wert von 50 bis 100 Millionen US-Dollar.

Beide Projekte sind ehemalige Förderstandorte mit bereits vorhandener Ausrüstung und Infrastruktur im Wert von 50 bis 100 Millionen US-Dollar. Klare Entwicklungspläne: Mit einer Bauentscheidung für Merkur bereits 2028 und einer gestaffelten Entwicklung bei Beartrack-Arnett ist der Weg zu nachhaltigen Cashflows geebnet.

Die Kombination aus kurzfristiger Produktionsperspektive, langfristigem Wachstumspotenzial und innovativen Technologien macht Revival Gold zu einem Top-Kandidaten für Investoren, die vom aktuellen Goldzyklus profitieren möchten.

Ein klarer Kauf in einem starken Goldmarkt?

Mit zwei vielversprechenden Projekten, einem klaren Entwicklungsfahrplan und einer Bewertung, die erhebliches Aufwärtspotenzial bietet, ist Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3) ein Unternehmen, das Anleger nicht ignorieren sollten. Die Kombination aus kurz- und mittelfristigen Produktionsmöglichkeiten, großem Explorationspotenzial und innovativen Technologien schafft ein attraktives Chancen-Risiko-Profil.

Für Investoren, die vom steigenden Goldpreis profitieren und gleichzeitig in ein Unternehmen mit realer Wertschöpfung investieren möchten, ist Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3)eine exzellente Wahl.

Revival Gold (ISIN CA76151P1018 WKN A2H7F3)ist ein Kauf für Anleger, die vom bevorstehenden Gold-Bullenmarkt profitieren und in ein Unternehmen mit erstklassigen Projekten und einem erfahrenen Team investieren möchten. Die nächsten Jahre versprechen spannende Entwicklungen und eine signifikante Wertsteigerung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie https://revival-gold.com/ um mehr über das Unternehmen und zu erfahren

