FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUPERQ QUANTUM COM. O.N. 25X CA86848C1086
AB/FROM ONWARDS 11.07.2025 13:41 CET
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SUPERQ QUANTUM COM. O.N. 25X CA86848C1086
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