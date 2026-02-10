Der Quanten-Goldrausch hat begonnen! SuperQ und Quantum eMotion im Fokus

Anzeige / Werbung

Mit dem Fortschreiten des Jahres 2026 beginnen zwei eng miteinander verbundene Megatrends die Investment-Story rund um Quantentechnologie zu dominieren: der Übergang zu praktisch nutzbarem Quantencomputing und das sich beschleunigende Rennen, digitale Infrastrukturen gegen künftige, durch Quantencomputer ermöglichte Angriffe abzusichern.

Diese Themen werden zwar oft getrennt diskutiert, konvergieren jedoch zunehmend in realen Anwendungen. Vor diesem Hintergrund bieten SuperQ Quantum Computing (ISIN: CA86848C1086) und Quantum eMotion (CA74767K1030) einen guten Blick darauf, wie sich die Branche von theoretischen Konzepten hin zu angewandter Technologie entwickelt.

Quanten-Nutzen rückt näher an die Unternehmen

Eine der wichtigsten Veränderungen im Quantensektor ist die Abkehr von reinen Hardware-Meilensteinen hin zu nachweisbaren wirtschaftlichen Ergebnissen. Unternehmen interessieren sich weniger für die Anzahl der Qubits als dafür, ob quantenunterstützte Systeme bereits heute Optimierung, Stabilität und Entscheidungsfindung verbessern können. Dadurch gewinnen hybride Ansätze an Bedeutung, die klassische Hochleistungsrechner mit selektiver Quantenbeschleunigung kombinieren.

Die plattformorientierte Strategie von SuperQ spiegelt diesen Wandel wider. Anstatt eigene Quantenhardware zu entwickeln, positioniert sich das Unternehmen als Orchestrierungs-Ebene, die Arbeitslasten dynamisch zwischen klassischen Systemen, Quanten-Annealern und gate-basierten Quantencomputern verteilt.

Die Vorstellung der Anwendung ChatQLM auf der CES 2026 zeigte, wie Quantenfunktionen hinter vertrauten Benutzeroberflächen verborgen werden können - und damit die Einstiegshürde für nicht spezialisierte Nutzer sinkt. In einer Phase, in der viele Unternehmen noch experimentieren, ist Zugänglichkeit zu einem Wettbewerbsvorteil geworden.

Cyberabwehr wird zum parallelen Treiber

Parallel zur Einführung von Quantencomputing wächst die Dringlichkeit im Bereich Cybersicherheit. Regierungen und Betreiber kritischer Infrastrukturen erkennen zunehmend, dass heute verschlüsselte Daten gespeichert und später entschlüsselt werden könnten, sobald leistungsfähige Quantencomputer verfügbar sind. Dadurch hat Post-Quantum-Security den Sprung von einem langfristigen Forschungsthema zu einer unmittelbaren Planungsaufgabe gemacht.

Quantum eMotion bewegt sich genau in diesem Umfeld. Das Unternehmen spezialisiert sich auf quantenbasierte Zufallszahlengenerierung (QRNG), eine grundlegende Technologie für kryptografische Sicherheit. Die Integration von QRNG-Silizium direkt in Energiespeicher- und Batteriemanagementsysteme zeigt, wie Quantensicherheit über Rechenzentren hinaus in physische Infrastruktur vordringt. Für 2026 geplante Pilotinstallationen deuten den Übergang von Konzepttests zu realen Einsätzen an, insbesondere in sensiblen Bereichen wie Stromnetzen und Telekommunikation.

Von digitalen Wallets zur kritischen Infrastruktur

Ein bemerkenswerter Aspekt der Strategie von Quantum eMotion ist die Diversifizierung über mehrere sicherheitskritische Bereiche. Neben Anwendungen im Energiesektor hat das Unternehmen bereits eine quantengesicherte Kryptowährungs-Hot-Wallet kommerzialisiert, wodurch erste Umsätze erzielt und die QRNG-Plattform unter realen Bedingungen validiert wurden. Kooperationen zur Entwicklung vollständig quantenresistenter Sicherheitschips stärken zusätzlich die Position in der Cybersecurity-Lieferkette.

Diese Strategie entspricht einer breiteren Marktrealität: Quantenbedrohungen betreffen nicht nur eine Branche. Finanzsysteme, digitale Vermögenswerte, Energieinfrastruktur und staatliche Netzwerke stehen alle vor derselben Herausforderung - Vertrauen und Sicherheit in einer Post-Quanten-Welt zu gewährleisten. Lösungen, die in mehreren Bereichen skalierbar sind, könnten daher strategische Bedeutung erlangen, die über ihre aktuelle Unternehmensgröße hinausgeht.

Konvergenz statt Wettbewerb

Obwohl SuperQ und Quantum eMotion in unterschiedlichen Segmenten des Quantenökosystems tätig sind, zeigen ihre Entwicklungen einen wichtigen Punkt für Investoren: Die Zukunft der Quantentechnologie wird vermutlich nicht von einem einzelnen Gewinner oder Technologiestandard bestimmt. Vielmehr dürfte Wert entlang komplementärer Ebenen entstehen - Rechenleistung, Orchestrierung und Sicherheit - die gemeinsam eine sichere und nutzbare Einführung von Quantencomputing ermöglichen.

SuperQs Fokus auf hybride Optimierung und Workflow-Integration adressiert den kurzfristigen Nutzen von Quantenanwendungen, während Quantum eMotions QRNG-Ansatz die defensive Seite desselben technologischen Umbruchs abdeckt. Zusammen verdeutlichen sie, wie Quantencomputing und Cyberabwehr zu miteinander verflochtenen Megatrends werden.

Unterschiedliche Bewertungen im Quantenmarkt

Die Bewertungsunterschiede innerhalb der Quantencomputerbranche werden immer deutlicher. Während etablierte Anbieter von den Kapitalmärkten hoch bewertet werden, bleiben kleinere Akteure trotz operativer Fortschritte deutlich unterbewertet.

D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099), notiert an der NYSE, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 7 bis 8 Milliarden US-Dollar auf. Dies spiegelt das Vertrauen in die Hardware-Expertise des Unternehmens und das langfristige Marktpotenzial von Quantentechnologien wider. Quantum eMotion (ISIN: CA74767K1030) wird ebenfalls mit rund 1 Milliarde kanadischen Dollar bewertet, was auf den Fokus auf quantenbasierte Cybersicherheit und ein starkes IP-Portfolio zurückzuführen ist.

SuperQ Quantum hingegen wird mit ca. 30 Millionen kanadischen Dollar bewertet. Angesichts der Geschäftstätigkeit im selben strukturellen Wachstumssegment und der bisherigen kommerziellen Partnerschaften unterstreicht dieser Unterschied vor allem die noch junge Marktpräsenz des Unternehmens.

Vorsichtiger, aber konstruktiver Ausblick

Der Quantensektor bleibt volatil, und kleinere börsennotierte Unternehmen tragen naturgemäß erhebliche Umsetzungsrisiken. Dennoch ist die Richtung im Jahr 2026 klarer als in früheren Jahren: Unternehmen experimentieren, Regierungen engagieren sich, und Sicherheitsbedenken beschleunigen Entscheidungen. In diesem Umfeld könnten Firmen, die praktische Anwendungen statt bloßer Zukunftsvisionen liefern, zunehmend an Bedeutung gewinnen.

SuperQ und Quantum eMotion repräsentieren nicht die gesamte Quantenchance, stehen jedoch an zwei entscheidenden Punkten des laufenden Übergangs: Quantencomputing nutzbar zu machen - und die digitale Welt auf dessen Ankunft vorzubereiten.

