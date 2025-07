Keine guten Nachrichten gibt es am Freitagabend vom Chemiekonzern BASF. Kurz nach Börsenschluss hat der DAX-Titel schwache vorläufige Zahlen veröffentlicht und die Gewinnprognose nach unten korrigiert. Bei den Anlegern kommt das nicht gut an, die Aktie verliert auf Tradegate rund drei Prozent.Mehr dazu in Kürze...

Den vollständigen Artikel lesen ...