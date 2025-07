Commerzbank - CBK: UniCredit hat jetzt 20 Prozent - die Übernahme rückt näher!

Aufwärtstrend intakt!

JETZT Pullback-Setup mit Kursziel 32.50 EUR! Verkauft der Bund seine Commerzbank-Aktien (CBK)? Merz, Klingbeil & Levin Holle haben Post aus Mailand!

Commerzbank (CBK) - ISIN DE000CBK1001

Rückblick: Die italienische Großbank UniCredit hat ihr Interesse an einer Übernahme von Deutschlands zweitgrößter Privatbank erneuert und ihren Bestand an Commerzbank-Aktien von zehn auf zwanzig Prozent aufgestockt und ist damit größter Anteilseigner des Instituts. Das Wertpapier befindet sich in einem Aufwärtstrend mit einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch zur 20-Tagelinie am Schluss.

Commerzbank-Aktie: Chart vom 11.07.2025, Kürzel: CBK Kurs: 28.325 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Solange die Übernahmephantasien bestehen, dürfte die Aufwärtsentwicklung anhalten. Das im Chart angezeigte Kursziel bei 32.50 EUR wurde per Measured Move ermittelt.

Mögliches bärisches Szenario

Sowohl die Bundesregierung als auch Arbeitnehmervertreter sind gegen die Übernahme. Sollte es gelingen, diese abzuwenden, dürfte der Kursanstieg in sich zusammenfallen. Eine Absicherung etwas unterhalb des 20er-EMA könnte das Risiko eines Kursverlustes begrenzen.

Meinung:

Die Bundesregierung könnte das Geld aus einem Verkauf der Commerzbank-Anteile gut gebrauchen. Darüber hinaus sprechen grundsätzliche Überlegungen gegen eine Staatsbeteiliung. Ab einem Kurs von rund 26 EUR würde der Bund ein Gewinn aus den in der Finanzkrise erworbenen Aktien erzielen. Der 12-Prozent-Anteil würde bei der aktuellen Marktkapitalisierung rund 4 Milliarden EUR in die Kassen spülen. Die Mailänder Großbank richtete Schreiben an Bundeskanzler Merz, Finanzminister Klingbeil und Kanzleramtsabteilungsleiter Levin Holle, in denen sie die Vorteile des Deals darlegte. Für die Arbeitnehmer wurden Kompromisse vereinbart - das Filialnetz der Commerzbank sollte bestehen bleiben. Für Trader ist die Konstellation insgesamt bullisch, zumal auch die fundamentalen Kennzahlen eine positive Tendenz aufzeigen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 33.53 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 135.23 Mio. EUR

Meine Meinung zu Commerzbank ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.sharedeals.de/commerzbank-aktie-ein-weiterer-sargnagel/

Veröffentlichungsdatum: 12.07.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng mit dem Autor verbundene Person Commerzbank-Aktien besitzt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.