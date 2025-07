Am 12. Juli 2025 kündigte US-Präsident Trump die Einführung von 30 % Zöllen auf Importe aus der EU und Mexiko ab dem 1. August 2025 an. Diese Maßnahme richtet sich auch gegen andere Handelspartner wie Japan, Südkorea, Kanada und Brasilien, wobei Briefe mit US-Ultimaten an 23 Länder verschickt wurden. Trump forderte vollen, zollfreien Marktzugang für US-Produkte und die Verlagerung von Produktionsstätten in die USA, andernfalls drohen weitere Vergeltungszölle. Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe ...

