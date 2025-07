© Foto: Peter Morgan - picture alliance/AP Images

Diese in den kommenden Tagen (KW29) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 15. Juli: US-Großbanken Traditionell eröffnet wird die US-Quartalssaison mit den Geschäftsberichten der Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und der Citi Group, die sich am Dienstagmittag zu Wort melden werden. Daneben stellen aus der Finanzbranche, für die es in diesem Jahr mit einem Plus von knapp 8 Prozent bislang gut gelaufen ist, auch die Kapitalverwalter und ETF-Anbieter BlackRock und State Street sowie einige kleinere Banken am Dienstag ihre Zahlen vor. Angesichts einer …