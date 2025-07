Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, July 14

14 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1994.7781 pence per share:

Date of purchase: 11 July 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 20,000 Lowest price paid per share (GBp): 1984.0000 Highest price paid per share (GBp): 2005.0000 Volume weighted average price paid per share (GBp): 1994.7781

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 58,026,142. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 58,026,142. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue Weighted average price paid per share (GBp) Aggregate number of shares purchased London Stock Exchange 1994.7781 20,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 33 1988.00 08:30:06 00076208755TRLO0 XLON 846 1988.00 08:30:06 00076208756TRLO0 XLON 62 1988.00 08:30:06 00076208757TRLO0 XLON 168 1988.00 08:30:06 00076208758TRLO0 XLON 125 1988.00 08:30:06 00076208759TRLO0 XLON 568 1988.00 08:30:06 00076208760TRLO0 XLON 10 1988.00 08:30:06 00076208761TRLO0 XLON 96 1988.00 08:30:06 00076208762TRLO0 XLON 41 2005.00 09:00:11 00076209643TRLO0 XLON 721 2005.00 09:00:11 00076209644TRLO0 XLON 37 2000.00 09:04:01 00076209790TRLO0 XLON 133 2000.00 09:04:01 00076209791TRLO0 XLON 71 2000.00 09:09:56 00076209983TRLO0 XLON 260 2000.00 09:09:56 00076209984TRLO0 XLON 235 2000.00 09:09:56 00076209985TRLO0 XLON 59 2000.00 09:09:56 00076209986TRLO0 XLON 173 1998.00 09:10:43 00076210009TRLO0 XLON 56 1998.00 09:11:11 00076210014TRLO0 XLON 25 1998.00 09:15:15 00076210086TRLO0 XLON 70 1998.00 09:15:59 00076210097TRLO0 XLON 64 1998.00 09:20:34 00076210219TRLO0 XLON 106 1998.00 09:20:34 00076210220TRLO0 XLON 166 1996.00 09:22:06 00076210258TRLO0 XLON 174 1992.00 09:28:34 00076210468TRLO0 XLON 11 1992.00 09:28:34 00076210469TRLO0 XLON 148 1990.00 09:33:53 00076210673TRLO0 XLON 29 1988.00 09:35:55 00076210739TRLO0 XLON 833 1988.00 09:35:55 00076210740TRLO0 XLON 29 1988.00 09:35:55 00076210741TRLO0 XLON 750 1988.00 09:35:55 00076210742TRLO0 XLON 101 1988.00 09:35:55 00076210743TRLO0 XLON 176 1988.00 09:35:55 00076210744TRLO0 XLON 35 1988.00 09:35:55 00076210745TRLO0 XLON 49 1988.00 09:35:55 00076210746TRLO0 XLON 64 1988.00 09:35:55 00076210736TRLO0 XLON 147 1988.00 09:35:55 00076210737TRLO0 XLON 634 1988.00 09:35:55 00076210747TRLO0 XLON 275 1988.00 09:35:55 00076210748TRLO0 XLON 181 1988.00 09:35:55 00076210749TRLO0 XLON 195 1988.00 09:35:55 00076210738TRLO0 XLON 148 1986.00 09:35:55 00076210750TRLO0 XLON 164 1984.00 09:36:02 00076210751TRLO0 XLON 55 1984.00 09:41:21 00076210960TRLO0 XLON 156 1986.00 09:54:08 00076211321TRLO0 XLON 178 1988.00 10:05:22 00076212056TRLO0 XLON 54 1986.00 10:05:22 00076212057TRLO0 XLON 126 1986.00 10:05:34 00076212062TRLO0 XLON 3 1986.00 10:05:34 00076212063TRLO0 XLON 174 1990.00 10:12:45 00076212301TRLO0 XLON 169 1988.00 10:28:04 00076213331TRLO0 XLON 141 1986.00 10:44:40 00076214000TRLO0 XLON 9 1986.00 10:50:11 00076214205TRLO0 XLON 165 1986.00 10:50:11 00076214206TRLO0 XLON 60 1986.00 10:53:09 00076214323TRLO0 XLON 150 1988.00 10:56:51 00076214433TRLO0 XLON 37 1996.00 11:48:00 00076215722TRLO0 XLON 262 1996.00 11:48:00 00076215723TRLO0 XLON 162 1996.00 11:48:00 00076215724TRLO0 XLON 117 1994.00 12:03:39 00076216109TRLO0 XLON 28 1994.00 12:03:39 00076216110TRLO0 XLON 102 2000.00 12:22:42 00076217137TRLO0 XLON 192 2000.00 12:22:44 00076217138TRLO0 XLON 147 2000.00 12:24:14 00076217178TRLO0 XLON 175 1998.00 12:24:14 00076217179TRLO0 XLON 167 1998.00 12:26:39 00076217218TRLO0 XLON 158 1996.00 13:07:59 00076218419TRLO0 XLON 151 1996.00 13:07:59 00076218420TRLO0 XLON 65 1996.00 13:07:59 00076218421TRLO0 XLON 33 1996.00 13:07:59 00076218422TRLO0 XLON 76 1996.00 13:07:59 00076218423TRLO0 XLON 162 1996.00 13:07:59 00076218424TRLO0 XLON 12 1996.00 13:07:59 00076218425TRLO0 XLON 144 1996.00 13:07:59 00076218426TRLO0 XLON 4 1994.00 13:09:01 00076218493TRLO0 XLON 134 1994.00 13:14:10 00076218688TRLO0 XLON 130 1994.00 13:15:34 00076218710TRLO0 XLON 20 1994.00 13:15:34 00076218711TRLO0 XLON 42 1994.00 13:15:34 00076218712TRLO0 XLON 178 1992.00 13:16:27 00076218741TRLO0 XLON 35 1992.00 13:23:41 00076218902TRLO0 XLON 130 1992.00 13:23:41 00076218903TRLO0 XLON 73 1992.00 13:32:09 00076219152TRLO0 XLON 100 1992.00 13:33:37 00076219208TRLO0 XLON 7 1996.00 13:37:23 00076219306TRLO0 XLON 7 1996.00 13:37:23 00076219307TRLO0 XLON 161 1996.00 13:41:19 00076219501TRLO0 XLON 61 1996.00 13:43:23 00076219583TRLO0 XLON 43 1996.00 13:43:23 00076219584TRLO0 XLON 6 1996.00 13:43:23 00076219585TRLO0 XLON 7 1996.00 13:43:23 00076219586TRLO0 XLON 40 1996.00 13:44:23 00076219663TRLO0 XLON 23 1996.00 13:44:23 00076219664TRLO0 XLON 164 1996.00 13:49:29 00076219799TRLO0 XLON 91 1994.00 13:49:50 00076219800TRLO0 XLON 191 2000.00 14:04:09 00076220308TRLO0 XLON 37 2000.00 14:04:09 00076220309TRLO0 XLON 149 2000.00 14:04:09 00076220310TRLO0 XLON 166 2000.00 14:08:13 00076220520TRLO0 XLON 152 2000.00 14:08:13 00076220521TRLO0 XLON 7 2000.00 14:08:13 00076220522TRLO0 XLON 42 1998.00 14:10:58 00076220795TRLO0 XLON 16 1998.00 14:10:58 00076220796TRLO0 XLON 15 1998.00 14:10:58 00076220797TRLO0 XLON 77 1998.00 14:10:58 00076220798TRLO0 XLON 3 2000.00 14:20:58 00076221421TRLO0 XLON 38 2000.00 14:20:58 00076221422TRLO0 XLON 39 2000.00 14:20:58 00076221423TRLO0 XLON 68 2000.00 14:22:49 00076221456TRLO0 XLON 8 2000.00 14:22:49 00076221457TRLO0 XLON 8 2000.00 14:22:49 00076221458TRLO0 XLON 44 2000.00 14:22:49 00076221459TRLO0 XLON 37 2000.00 14:22:49 00076221460TRLO0 XLON 43 2000.00 14:26:49 00076221605TRLO0 XLON 102 2000.00 14:26:49 00076221606TRLO0 XLON 31 2000.00 14:26:49 00076221607TRLO0 XLON 165 1998.00 14:31:15 00076221763TRLO0 XLON 49 1998.00 14:31:15 00076221764TRLO0 XLON 19 1998.00 14:31:15 00076221765TRLO0 XLON 109 1998.00 14:31:15 00076221766TRLO0 XLON 57 1994.00 14:48:01 00076222330TRLO0 XLON 168 1994.00 14:48:01 00076222331TRLO0 XLON 91 1994.00 14:48:01 00076222332TRLO0 XLON 8 1992.00 14:49:04 00076222463TRLO0 XLON 147 1992.00 14:49:04 00076222464TRLO0 XLON 156 1988.00 14:51:07 00076222611TRLO0 XLON 24 1998.00 14:59:52 00076222891TRLO0 XLON 130 1998.00 14:59:52 00076222892TRLO0 XLON 157 1996.00 15:01:03 00076222973TRLO0 XLON 151 1996.00 15:01:03 00076222974TRLO0 XLON 172 1994.00 15:02:04 00076223038TRLO0 XLON 130 1996.00 15:14:36 00076223577TRLO0 XLON 42 1996.00 15:15:47 00076223639TRLO0 XLON 158 1996.00 15:15:47 00076223640TRLO0 XLON 15 1996.00 15:15:47 00076223641TRLO0 XLON 172 1998.00 15:26:26 00076223995TRLO0 XLON 167 1996.00 15:26:27 00076223996TRLO0 XLON 94 2000.00 15:40:16 00076224422TRLO0 XLON 128 2000.00 15:40:16 00076224423TRLO0 XLON 270 2000.00 15:40:16 00076224424TRLO0 XLON 73 2000.00 15:45:38 00076224522TRLO0 XLON 145 2005.00 15:58:07 00076224877TRLO0 XLON 606 2005.00 15:58:07 00076224878TRLO0 XLON 35 2005.00 16:02:07 00076225035TRLO0 XLON 38 2005.00 16:02:07 00076225036TRLO0 XLON 18 2005.00 16:02:07 00076225037TRLO0 XLON 25 2005.00 16:02:07 00076225038TRLO0 XLON 71 2005.00 16:02:07 00076225039TRLO0 XLON 82 2005.00 16:03:39 00076225071TRLO0 XLON 166 2005.00 16:03:39 00076225072TRLO0 XLON 158 2005.00 16:07:39 00076225331TRLO0 XLON 16 2005.00 16:09:39 00076225380TRLO0 XLON 74 2005.00 16:09:39 00076225381TRLO0 XLON 43 2005.00 16:09:39 00076225382TRLO0 XLON 13 2005.00 16:09:39 00076225383TRLO0 XLON 176 2005.00 16:11:10 00076225469TRLO0 XLON 73 2005.00 16:14:10 00076225639TRLO0 XLON 99 2005.00 16:14:10 00076225640TRLO0 XLON 22 2005.00 16:16:10 00076225720TRLO0 XLON 156 2005.00 16:16:10 00076225721TRLO0 XLON 188 2000.00 16:17:10 00076225774TRLO0 XLON 23 2000.00 16:19:10 00076225962TRLO0 XLON 150 2000.00 16:20:13 00076225993TRLO0 XLON 144 2005.00 16:23:34 00076226153TRLO0 XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

